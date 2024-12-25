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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: 15 uzman yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanlığı, 15 ticaret uzman yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: 15 uzman yardımcısı alınacak
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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 20-31 Ocak 2025 tarihlerinde, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/kariyer kapısı) veya kariyer kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

Yazılı sınav, 23 Şubat 2025'te, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav yeri ve saati, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla, Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

- HAK DA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Öte yandan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) da merkez teşkilatında görevlendirmek üzere üç uzman yardımcısı istihdam edecek.

Adaylar başvurularını 13-24 Ocak 2025'te e-Devlet (Helal Akreditasyon Kurumu/Kariyer Kapısı) ya da kariyer kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı sözlü olarak Ankara'da yapılacak.

Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yeri ve tarihleri, sınavdan en az 30 gün önce Kurumun internet sitesinden (www.hak.gov.tr) ilan edilecek.

Sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

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