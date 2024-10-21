Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, olası afet tehlikesine karşı yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve yapılaşmaya gidilecek alanlardaki riskin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce, yerleşim alanları belirlenmeden önce mikrobölgeleme etütleri yapılarak, alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığı inceleniyor.

Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Malatya, Bingöl, Düzce ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu 23 ilde, yaklaşık 200 bin hektarlık alandaki mikrobölgeleme çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan, afetlere dirençli şehirlerin kurulmasını sağlayacak mikrobölgeleme çalışmalarından biri de Tunceli'de devam ediyor.

Aktif fay zonları üzerinde bulunan ve depremlerde 1700 yapının ağır hasar gördüğü Tunceli'de, 6 bin 200 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmaları yürütülüyor, 8 noktada yapılan çalışmaların sonucunda, ilçelerdeki afet tehlikeleri belirleniyor. Heyelan ve kaya düşmesi riski olan bölgelerin sınırları tespit ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetlere dirençli şehirler için riskli bölgelerde mikrobölgeleme çalışmalarıyla güvenli yerleşim alanlarını belirliyoruz. Bir yandan da TOKİ ile yeni binalarla yapı stokumuzu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

