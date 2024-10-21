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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Deprem riski taşıyan 23 ilde 200 bin hektarlık mikrobölgeleme tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından, olası afet tehlikelerine karşı yerleşim alanlarını güvenli şekilde belirlemek amacıyla 23 ilde yaklaşık 200 bin hektarlık mikrobölgeleme etüt çalışmalarını tamamladı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Deprem riski taşıyan 23 ilde 200 bin hektarlık mikrobölgeleme tamamlandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, olası afet tehlikesine karşı yerleşim alanlarının doğru seçilmesi ve yapılaşmaya gidilecek alanlardaki riskin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce, yerleşim alanları belirlenmeden önce mikrobölgeleme etütleri yapılarak, alanın yapılaşmaya uygun olup olmadığı inceleniyor.

Buna göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Malatya, Bingöl, Düzce ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu 23 ilde, yaklaşık 200 bin hektarlık alandaki mikrobölgeleme çalışmaları tamamlandı.

Öte yandan, afetlere dirençli şehirlerin kurulmasını sağlayacak mikrobölgeleme çalışmalarından biri de Tunceli'de devam ediyor.

Aktif fay zonları üzerinde bulunan ve depremlerde 1700 yapının ağır hasar gördüğü Tunceli'de, 6 bin 200 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmaları yürütülüyor, 8 noktada yapılan çalışmaların sonucunda, ilçelerdeki afet tehlikeleri belirleniyor. Heyelan ve kaya düşmesi riski olan bölgelerin sınırları tespit ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetlere dirençli şehirler için riskli bölgelerde mikrobölgeleme çalışmalarıyla güvenli yerleşim alanlarını belirliyoruz. Bir yandan da TOKİ ile yeni binalarla yapı stokumuzu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

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