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Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Yıllık 1 milyon ton azaltılacak

Kamu ihalelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımının teşvik edilmesiyle yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azaltılacak.

AA18 Şubat 2025 Salı 14:06 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Yıllık 1 milyon ton azaltılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda kamu projelerinde çevre dostu yapı malzemelerinin kullanımını teşvik etmek için bir düzenleme hayata geçirildi.

Bu yıl yürürlüğe giren "Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ" ile kamu ihalelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek.

Böylece yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azaltılacak.

Düzenlemeyle ihalelerde yüksek karbon emisyonuna sahip CEM I-Portland çimentosu yerine çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek.

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