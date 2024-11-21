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Ekonomi

Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti! Et fiyatlarını düşürecek adım

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırmızı et fiyatlarını düşürecek hamleye hazırlanıyor. Bu kapsamda yükselişe geçen et fiyatlara karşı ithalat devreye giriyor. Başkan Erdoğan, “Yeni bir adım atmayı planlıyoruz” diyerek Uruguay ve Brezilya'dan büyükbaş canlı hayvan ithalatı yapılacağını açıkladı.

Akşam Gazetesi21 Kasım 2024 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti! Et fiyatlarını düşürecek adım
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Kırmızı et fiyatlarını düşürecek adım ithalatla atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son bir haftada bazı bölgelerde 50 lira birden zamlanan kırmızı et fiyatları ile ilgili, "Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz" diyerek büyükbaş hayvan ithalatı yapılacağını duyurdu. Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye süratle Uruguay'dan Brezilya'dan büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız" dedi.

ADRES, ELİNDE STOK TUTANLAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kırmızı ette belirli dönemlerde sahnelenen oyun yeniden devreye sokulduğunu belirten sektör temsilcileri ithalat adımının fiyatları frenleyeceğine dikkat çektiler. Kırmızı ette belirli dönemlerde sahnelenen oyunun yeniden devreye sokulduğu haberleri gündem olmuştu. Kasaplar ve yetiştiriciler, kırmız et fiyatlarındaki artışın 'dönemsel' olduğuna ve tekrar dengeye geleceğine dikkati çekmişti. Ancak sektör temsilcileri "dönemsel zam" için elinde stok tutan fırsatçıları adres göstermişti.

ZAM İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı yaptığı açıklamada "Fiyatların bu kadar yüksek gösterilmesi et baronları ve zincir marketlere fayda sağlar. Yerli üretici ve küçük esnafa zarar verir" derken Et ve Süt Kurumu (ESK) ise, mevcut stokların piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olduğunu ve kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığını bildirmişti.

Et ve Süt Kurumu'ndan cevap

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