Bakanlık, Gebzeli çiftçilere yüzde 75 hibeli 285 bin 700 fide dağıttı

"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) kapsamında sağlanan fidelerin dağıtımı kırsal Kadıllı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İlçedeki 100 çiftçiye brokoli, beyaz lahana, Brüksel lahanası ve karnabahardan oluşan 285 bin 700 fide teslim edildi. Üreticiler Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu listedeki sıraya göre fidelerini aldı.

Yüzde 75 hibe desteği verilen fideler sayesinde ilçedeki çiftçilerin kış aylarında da kazanç elde etmesi hedefleniyor.

Kadıllı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, bugün teslim aldıkları sebze fidelerini ara dönemde kışa hazırlık için dikeceklerini söyledi.

Kendisinin de örtü altı tarım yaptığını belirten Yılmaz, "Gebze deyince herkesin aklına ilk sanayi geliyor ama bence öyle değil. Bizler bu bölgede seracılık yapıyoruz. Bundan dolayı da burada binlerce ton üretim oluyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çiftçilere sağlanan devlet desteklerinden memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Köylüye neler verildiğini görüyoruz. Sağ olsunlar istediğimiz zaman bize dönüşler oluyor. Bir muhtarın çiftçinin talebini iletmesinin karşılığıdır bugün buradaki durum. Yapılan yardımlar çiftçiye enerji veriyor. Yaklaşık 100 çiftçiye dağıtım yapıldı. Üreticilerimiz ürünün yüzde 25'ini ödeyecek, yüzde 75'i hibe. Geçen yıl da 1 milyon civarında kıvırcık fidesi dağıtılmıştı. Bu yıl 1 milyon 200 bin civarında kıvırcık fidesi dağıtılacağını öğrendik. Bu da çok yerinde ve faydalı olacaktır."