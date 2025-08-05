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Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Ek ödeme talep eden yandı

ÖTV ve KDV düzenlemesi sonrasında tüketiciden 'ek ödeme' talep eden bazı araç bayileri Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Usulsüz uygulamalara karşı denetimlerin sıklaşacağı bildirilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcılara 684 bin TL'ye kadar ceza kesilebilecek.

AA5 Ağustos 2025 Salı 09:34 - Güncelleme:
Bakanlık harekete geçti! Ek ödeme talep eden yandı
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Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan ve piyasanın işleyişini bozan, tüketicilerin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişmenin sürekli takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bakanlıkça yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi konusunda taviz verilmediği vurgulandı.

Bu amaçla, gerekli tüm düzenleyici adımların gecikmeksizin ve kararlılıkla atıldığı, denetimler sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımların etkin ve caydırıcı şekilde uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"ÖTV oranlarında 24 Temmuz'da yapılan düzenlemenin ardından Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerde, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV'sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir."

Açıklamada, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili satıcılarına karşı gerekli tedbirlerin alınacağı bildirildi.

TÜKETİCİLERİN ZARARINA OLAN HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA GEÇİT VERİLMEYECEK

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince, ÖTV ve KDV'si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının artırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV'sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen 24 Temmuz'dan önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla Bakanlığımıza da şikayet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılarca ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir. Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir."

Açıklamada, tüketicilerin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara Bakanlıkça geçit verilmeyeceği, düzenlemelere aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyeceği ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyidelerin kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacağı belirtildi.

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