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Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Yurt dışından satın alınan riskli ürünlere takip

Ticaret Bakanlığı, yurt dışındaki e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlerin tüketici sağlığı ve güvenliğini tehdit etmemesi için harekete geçti.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 12:04 - Güncelleme:
Bakanlık harekete geçti! Yurt dışından satın alınan riskli ürünlere takip
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, son günlerde, yurt dışı kaynaklı e-ticaret firmalarından satın alınan ürünlerin tüketici sağlığı ve güvenliğini tehdit ettiğine ilişkin haberler, ulusal ve uluslararası basın ve yayın organlarında yoğun şekilde gündeme gelmeye başladı.

Yakın zamanda Avrupa Birliği (AB), Kore ve İskandinav ülkeleri tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, e-ticaret platformlarında satılan ürünlerin bir kısmında ciddi güvenlik riskleri olduğu belirlendi. Farklı ürün gruplarından alınan numunelerin büyük bölümünün de ürün güvenliği gerekliliklerini karşılamadığı görüldü.

Özellikle konfeksiyon, ayakkabı, deri ve çocuk kategorilerindeki birçok üründe yüksek oranda kanserojen ve toksik madde tespit edilmesi, Türkiye'deki tüketicilerde de tedirginliğe yol açtı.

Türkiye'deki e-ticaret siteleri, pazar yerleri ile mağazalar, standartlara uygun satış yapmaları konusunda sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Ancak yurt dışındaki alışveriş sitelerinden ithal edilen bazı ürünler risk taşıdığı halde Türkiye pazarına erişim sağlayabiliyor.

- BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yurt dışındaki e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerin artması ve bu ürünlerin güvenliğine yönelik endişeler, Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Bakanlık, ürün güvenliğinden sorumlu diğer kuruluşlarla birlikte analiz ve tahlil süreçlerini yakın takibe aldı.

Bakanlıkça ilk etapta oyuncak ve bebek ürünleri başta olmak üzere yüksek riskli kategoride değerlendirilen ayakkabı ile tekstil ve deri ürünlerinin laboratuvar ortamında güvenlik testlerinin yapılmasına yönelik seri denetimler başlatıldı.

Bu süreçte AB uygulamalarında olduğu gibi söz konusu test ve denetimlerin neticeleri değerlendirilerek ilave tedbirler alınacak. Risk durumu dikkate alınarak bu ürünler için diğer test ve belgelendirme sonuçları talep edilecek.

Türkiye'de piyasaya sunulan tüm ürünlerin güvenlik riski taşımaması, halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde imal edilmesi, teknik mevzuat ve standartlarla uyumlu olması gerekiyor.

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