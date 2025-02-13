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Ekonomi

Bakanlık listeyi güncelledi... Sucuktan sakatat, baharattan boya çıktı

Bakanlığın güncelleyerek yayınladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan iki üründeki uygunsuzluk dikkat çekti. Bu ürünlerden sucukta sakatat, baharatta boya tespit edildi.

Haber Merkezi 13 Şubat 2025 Perşembe 15:57 - Güncelleme:
Bakanlık listeyi güncelledi... Sucuktan sakatat, baharattan boya çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ya da insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini güncelledi. Listeye yeni eklenen ürünlerde; sucukta tek tırnaklı eti, baharatta boya, peynir ve yoğurtta yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 195'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı bin 19'a yükseldi.

SAĞLIĞA ZARARLI 195, TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ BİN 19 ÜRÜN LİSTEDE YER ALDI

Listeye yeni eklenen ürünlerde; sucukta tek tırnaklı eti, baharatta boya, peynir ve yoğurtta yağ oranının düşük olması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

GIDA SAHTEKARLIĞI İFŞA EDİLİYOR

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden paylaşılan listede gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri tek tek açıklanıyor.

11 Şubat tarihli listeye göre; İstanbul Bağcılar'daki Yıldırım Gıda'nın çıkarttığı "Kasap Geleneksel" markası ısıl işlem görmüş sucukta, tek tırnaklı eti çıktı. Osmaniye'de Beypa Gıda'nın ürettiği sucukta da kanatlı eti ve sakatat-baş eti görüldü.

PEYNİRE DE HİLE KARIŞTI

Taklit ve tağşiş yapılan ürünlerde peynir de ilk sıralarda yer aldı. Üretilen peynirlerin içerisinde bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Listeye yeni ürünler eklendi! Kağıt kebabında kanatlı eti

Kıyma diye bakın ne yedirmişler?

Hamburgerden yürek çıktı
  • sakatatlı sucuk
  • tağşiş skandalı
  • boyalı baharat

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