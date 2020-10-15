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Ekonomi

Bakanlık 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı: O haber geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, 'O haber, o gemi geldi.' ifadeleri yer aldı.

DHA15 Ekim 2020 Perşembe 10:51 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 10:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin TBMM grup toplantısında, "Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Twitter hesabından, Fatih sondaj gemisinin fotoğrafını 'müjdelerolsun' etiketi ile paylaştı. Açıklamada, "O haber, o gemi geldi" ifadelerine yer verildi.

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