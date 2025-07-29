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Ekonomi

Bakanlık sahada! Yangın bölgelerine 10 milyon acil destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Göktaş ayrıca, 11 ilde 2 bin 112 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 09:37 - Güncelleme:
Bakanlık sahada! Yangın bölgelerine 10 milyon acil destek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını ifade etti.

Aktarılan desteğin detaylarına değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bursa'ya 5 milyon lira, Eskişehir'e 2 milyon lira, Karabük'e 3 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

"2 BİN 112 VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLADIK"

Göktaş, diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren aktif olarak sahada olduğuna dikkati çekti. Göktaş, "Son 1 hafta içerisinde 11 ilimizde yaşanan orman yangınlarında 220 personelimiz ile 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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