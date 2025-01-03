İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3726
  • EURO
    36,4133
  • ALTIN
    3017.32
  • BIST100
    10025.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlık talep üzerine harekete geçti! Suriye'den getirilecek
Ekonomi

Bakanlık talep üzerine harekete geçti! Suriye'den getirilecek

Dubai çikolatasıyla birlikte artan talep Antep fıstığı fiyatlarını hareketlendirdi. Ticaret Bakanlığı ise gelen talep üzerine Suriye'den Antep fıstığı ithalatı için çalışmalara başladı.

AA3 Ocak 2025 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Bakanlık talep üzerine harekete geçti! Suriye'den getirilecek
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, Antep fıstığı fiyatlarının artması üzerine Suriye'den ithalatın önünü açmak için çalışmalara başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dubai çikolatasıyla birlikte artan talep Antep fıstığı fiyatlarını da hareketlendirdi.

FİYAT ARTIŞINI DURDURMAK İÇİN TALEP

Bu gelişme üzerine geçen günlerde baklavacılık sektörü temsilcileri, fiyat artışını durdurmak için Suriye'den fıstık ithalatının yapılmasını talep etti.

Fiyatlardaki hareketlilik ve gelen talep üzerine Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bakanlık, komşu ülkeden Antep fıstığı ithalatının önünü açmak için çalışmalara başladı.

- ANTEP FISTIĞI İTHALAT-İHRACAT MİKTARI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye 2021 yılında 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithal ederken bu rakam geçen yıl 3 milyon 357 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemde ithal edilen Antep fıstığı miktarı 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona yükseldi.

2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı 2024'te 94 milyon 26 bin dolara ulaştı. İhracat miktarı ise 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.

Suriye'de kalmak için kanlı plan! "Oyunu Türkiye bozacak"

Şara yönetiminden Osmanlı kararı

Türkiye'nin etkisini kabul ettiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.