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Ekonomi

Bakanlık tarih verdi: Türkiye'nin 2035 enerji yol haritası açıklanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın Türkiye'nin 2035 yılına kadar olan enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji stratejisini içeren yol haritasını açıklayacak. Toplantı, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

AA20 Ekim 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Bakanlık tarih verdi: Türkiye'nin 2035 enerji yol haritası açıklanıyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek "Enerji Dönüşümü- Yenilenebilir Enerji 2035" tanıtım toplantısına özel sektör temsilcileri, ilgili STK'ler, uluslararası şirketlerin yöneticileri, bürokratlar ve basın mensupları katılacak.

Bakan Bayraktar, toplantıda 11 yılı kapsayan dönemde Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji vizyonunu paylaşacak.

Ayrıca, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) duyurusunu yapacak olan Bayraktar, YEKA yarışmasının kapsamını açıklayacak.

Bayraktar, söz konusu toplantıda elektrik üretim ve tüketim bölgeleri arasında kurulacak yeni iletim hatlarıyla ilgili bilgiler verecek, yatırım izin süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili çalışmaları anlatacak.

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