İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5078
  • EURO
    17,7672
  • ALTIN
    964.742
  • BIST100
    3271.71
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlık uyardı! Sosyal konut projesi başvurunuz iptal olabilir
Ekonomi

Bakanlık uyardı! Sosyal konut projesi başvurunuz iptal olabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projesiyle ilgili ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

IHA28 Eylül 2022 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır" denildi.

Ayrıca başvuru bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.