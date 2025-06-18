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Ekonomi

Bakanlık 'vergi affı' tartışmalarına son noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmalarının bulunmadığını bildirdi.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Bakanlık 'vergi affı' tartışmalarına son noktayı koydu
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Bakanlıktan, "vergi affı çalışmalarının yapıldığı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında "vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı" yönünde gerçek dışı paylaşımların yapıldığı belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, kamuoyunda 'vergi affı' olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili 17 Nisan'da Bakanlığın internet sitesinde bu yönde bir çalışmanın olmadığı, vatandaşların yalnızca Bakanlığın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususunun önemle hatırlatıldığının altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir."

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