İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0015
  • EURO
    48,0001
  • ALTIN
    4440.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlık düğmeye bastı! Okul ürünlerine sıkı denetim
Ekonomi

Bakanlık düğmeye bastı! Okul ürünlerine sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimleri artırdı.

İHA25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Bakanlık düğmeye bastı! Okul ürünlerine sıkı denetim
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere hız verildi.

Okulların açılmasına az bir süre kala, Ticaret Bakanlığınca tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında kırtasiye ve okul ürüne yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Ankara'da bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiye dükkanında da denetim yapan ekipler, fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi. Denetimde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi.

Ayrıca denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri "guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Şanlıurfa'da dehşet anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.