Bakanlıkla imzalar atıldı! Kocaeli için 5 tramvay daha üretecekler

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, 2023'te Kocaeli Belediyesiyle imzalanan 10 araçlık tramvay sözleşmesi kapsamında, bölgeye özel olarak tasarlanmış tramvayları teslim etmeye devam ediyor. Hem Belediye hem de Bakanlıkla yapılan sözleşmeler kapsamında Kocaeli'de hizmet verecek Bozankaya tramvayı sayısı 15'e yükselecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla yapılan sözleşme kapsamında üretilecek araçlar, Kocaeli Belediyesine daha önce teslim edilen 33 metre uzunluğuna, 298 yolcu kapasitesine sahip çift yönlü tramvaylarla aynı özelliklere sahip olacak.

Yüzde 100 alçak tabanlı ve yüksek teknolojili tramvaylar düşük enerji tüketimi özelliğiyle öne çıkacak. Kocaeli için özel olarak üretilecek araçlar çevre dostu özelikleriyle kentin mimari yapısına ve doğasına da zarar vermeyecek. Kocaeli'nin şehir içi ulaşım sistemini daha modern, çevre dostu ve verimli hale getirme amacıyla hayata geçirilecek bu adım sayesinde, Kocaeli halkı daha konforlu ve çevre dostu ulaşım imkanlarından yararlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, projenin, Bozankaya'nın daha sürdürülebilir ve modern toplu taşıma çözümlerine olan bağlılığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.



Günay, "Yenilikçi çözümlerimizle ülkemizin dört bir yanındaki şehirlerin ulaşım altyapılarını desteklemeye ve yerli üretimin gücünü ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu projeler aynı zamanda yerli üretim kapasitesinin ve AR-GE faaliyetlerinin artarak devam etmesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bu yeni anlaşmanın Bozankaya'nın geçmişte elde ettiği başarıların bir devamı niteliğinde olduğuna dikkati çeken Günay, "Kocaeli Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz 10 araçlık tramvay anlaşması ile bölgedeki toplu taşıma kalitesi ve yolcu memnuniyeti önemli ölçüde arttı. Aynı zamanda şehirdeki emisyon oranlarının azalmasına da katkı sağladı. Bu projeler sayesinde çevreyi korumaya devam ederken, firmamızın sektördeki tecrübesini ve başarısını daha da pekiştiriyoruz." açıklamasında bulundu.