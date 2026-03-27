İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4644
  • EURO
    51,3251
  • ALTIN
    6373.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlıktan 8,7 milyar lira liralık destek: Çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Ekonomi

Bakanlıktan 8,7 milyar lira liralık destek: Çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 737 milyon 16 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bitkisel üretim temel desteğinden kırsal kalkınma yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen ödeme, kimlik numarasının son hanesi 4 olan üreticilerden başlayarak hayata geçirildi.

AA27 Mart 2026 Cuma 16:15
Bakanlıktan 8,7 milyar lira liralık destek: Çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
ABONE OL

Türkiye'de tarım sektörünün en kritik gündem maddelerinden biri olan destekleme ödemeleri konusunda beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milyarlarca liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Üreticiler için büyük önem taşıyan bu ödeme, farklı destek kalemlerini kapsayan geniş bir bütçeyle hayata geçirildi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Alın terine değer, toprağa bereket katmak için üreticileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "8 milyar 737 milyon 16 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEĞİ 8,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bitkisel üretim temel desteği için 8 milyar 630 milyon 47 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 98 milyon 926 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 5 milyon 743 bin 500 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 2 milyon 299 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Temel destek ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "4" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.