Bakanlıktan 8,7 milyar lira liralık destek: Çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Türkiye'de tarım sektörünün en kritik gündem maddelerinden biri olan destekleme ödemeleri konusunda beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, milyarlarca liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Üreticiler için büyük önem taşıyan bu ödeme, farklı destek kalemlerini kapsayan geniş bir bütçeyle hayata geçirildi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Alın terine değer, toprağa bereket katmak için üreticileri desteklediklerini belirten Yumaklı, "8 milyar 737 milyon 16 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEĞİ 8,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bitkisel üretim temel desteği için 8 milyar 630 milyon 47 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 98 milyon 926 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 5 milyon 743 bin 500 lira ve hayvan gen kaynakları desteği için 2 milyon 299 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Temel destek ile diğer desteklere ait ödemeler, kimlik numarasının son hanesi "4" olan üreticiler için bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak.