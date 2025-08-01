Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan yeni gümrük tarifeleri kapsamında, dünya genelinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen vergi artışlarının yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağı vurgulanan açıklamada, "Yeni gümrük vergilerinde Türkiye pozitif ayrıştı. Bu yeni düzenlemede Türkiye'nin en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmesi, ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır." ifadelerine yer verildi.

OTOMOTİVDE DÜŞÜK TARİFE İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Açıklamada, ABD tarafında bakır, çelik ve alüminyum ihracatçılarına çelik ürünlerinde yüzde 50 yeni vergi uygulanmasının kararlaştırıldığı ancak bu artışın yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutulduğu aktarıldı.

Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünlerin kapsam dışında bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ani değişiklik, ABD'deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına yol açmıştır. ABD'nin ticaret konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı başlıca ortakları arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri de yer alırken Hindistan'a yönelik vergiler ek para cezasıyla uygulanacak. Öte yandan, çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin olarak Türkiye ile ABD makamları arasında diplomatik ve teknik düzeylerde yoğun görüşmeler sürdürülmektedir. Ülkemiz lehine daha düşük oranların sağlanması amacıyla yürütülen müzakereler yapıcı devam etmektedir. Özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörümüze yönelik beklentilerimizin de karşılanması şeklinde bir açılım sağlanması için temaslarımız da sürüyor. Türkiye'nin önceliği, ABD ile yürütülen dış ticaretin öngörülebilir, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlamaktır. ABD Başkanı tarafından yayımlanan son kararnamede de görüldüğü üzere, Türkiye müzakere süreci olumlu ilerleyen ülkeler arasında yer almakta, bu da ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı diyalog ve işbirliğinin güçlendiğini göstermektedir."