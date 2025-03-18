Bakanlıktan açıklama geldi: Türk Eximbank üyeleri bugün toplanıyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ömer Bolat'ın, Türk Eximbank Yüksek Danışma Kredileri Yönlendirme Kurulu toplantısına katılacağı bildirildi.

2025 yılı çalışma stratejilerinin ele alınacağı bugünkü toplantının, Türkiye'nin ihracat odaklı politikasıyla uyumlu şekilde devam eden ihracat desteklerine önemli katkılar sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Türk Eximbank, 2024'te de kredi ve sigorta desteklerinin yanı sıra ilave kaynaklar oluşturarak, farklı sektörlerdeki ihracatçılarımıza önemli destekler sağlamıştır. Nitekim, Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, 2024'te ihracatımıza 24 milyar dolar nakdi kredi, 25 milyar dolar sigorta olmak üzere, toplam 49 milyar dolar destek ile tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk Eximbank'ın 2023 sonu itibarıyla 20,6 milyar lira olan ödenmiş sermayesinin, 2024 yılında 34,7 milyar lira artırılarak, 55,3 milyar liraya, öz kaynağının ise toplam 100 milyar liraya yükseltildiği vurgulanan açıklamada, geçen yıl içinde başarılı borçlanma işlemleriyle yurt dışı sermaye piyasaları ve finansal kuruluşlardan Türk Eximbank'a 8,4 milyar dolar ilave kaynak sağlandığı bilgisi verildi. Açıklamada, bu tutarın 3,6 milyar dolarının ihracatçıların yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm projelerinin finansmanını sağlamak amacıyla tahsis edildiği aktarıldı.

- EXİMBANK İLE ÇALIŞAN İHRACATÇI KOBİ'LERİN ORANI ARTIYOR

Finansal hizmetlerin ve desteklerin toplumun geniş kesimlerine, özellikle küçük işletmelere yayılmasını amaçlayan tabana yayılma politikası neticesinde, Eximbank ile çalışan ihracatçılar içinde KOBİ'lerin oranının yüzde 84'e ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhracat odaklı politikalarla uyumlu şekilde Eximbank, firmalarımızın Afrika ülkelerinde daha fazla proje alma ve ihracat yapma potansiyelini artırması amacıyla Afrika kıtasının önde gelen çok taraflı kalkınma bankaları arasında yer alan Africa Finance Corporation'a (AFC) hissedar olmuştur. İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek amacıyla kredi teminat çeşitliliği uygulaması yaygınlaştırılmıştır. Banka teminat mektubu dışındaki alternatif teminatlar ile Eximbank üzerinden 140 milyar lira tutarında kredi kullandırılmıştır."

Açıklamada, ihracatçılara faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun finansman ve sigorta ürünlerinin sunulmaya başlandığı anımsatılarak, Global Banking&Markets'tan "Yılın İhracat Kredi Kuruluşu", "Yılın Kalkınma Finansal Kuruluşu" ve "Yılın Ticaret Finansmanı İşlemi" olmak üzere 3 ödül alındığı kaydedildi.