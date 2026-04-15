Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, son toplantısında tüketiciyi aldatan reklam ve ticari uygulamalara karşı sert yaptırımlar uyguladı. Hileli modem satışlarından yasa dışı bahis reklamlarına uzanan geniş bir yelpazede inceleme yürüten kurul, yaklaşık 50 milyon TL'lik idari para cezası ile dikkat çeken kararlar aldı.

117 DOSYAYA TOPLAM 49,8 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen 368 sayılı toplantısında görüşülen 132 adet dosyadan 117'si mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu aykırılıklar nedeniyle toplam 49 milyon 874 bin 780 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla 1 adet dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verildi.

SAHTE ÇAĞRI MERKEZLERİYLE HİLELİ MODEM SATIŞI

Ticaret Bakanlığına ulaşan şikâyetler doğrultusunda yapılan incelemelerde kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşıldı. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı belirlenerek, ilgili firmalara idari para yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

15 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ: YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA DARBE

Reklam Kurulunun 368 sayılı toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu. Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.