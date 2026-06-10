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Ekonomi

Bakanlıktan BYD açıklaması: Kamunun çıkarları güçlü şekilde teminat altına alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından, BYD firmasının Türkiye'deki üretim tesisi kurulumuna yönelik yatırım sürecine ilişkin yapılan açıklamada, firma ile yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullar ile firmanın yükümlülüklerinin ve devlete sunduğu teminatların geçerli olduğu belirtildi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 18:15 - Güncelleme:
Bakanlıktan BYD açıklaması: Kamunun çıkarları güçlü şekilde teminat altına alındı
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Elektrikli otomobil üreticisi BYD firması, Türkiye'de 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Bu kapsamda Manisa'da firma tarafından ödenen bedel karşılığında yatırım yeri için tahsis işlemleri yürütülmüş ve yatırım süreci başlamıştı.

Bir süredir yatırımda öngörülen ilerleme kaydedilmediği için, firmanın teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılı başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alınmıştı.

AA muhabirinin, firmanın yatırımının ilerlememesine ilişkin sürece dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, firma ile yapılan yatırım anlaşması, yatırım anlaşmasındaki koşullar, firmanın yükümlülükleri ve devlete sunduğu teminatlar geçerliliğini koruyor.

TÜM SÜREÇLER RESMİ USÜLLERE UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMEKTE

Bakanlık tarafından tüm süreçler ise resmi usüllere uygun olarak yürütülmeye devam ediyor.

Yatırımların tamamlanmaması durumunda, firmalar elde ettikleri teşvikleri, ilgili yasal düzenlemeler ile sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlüler.

Bakanlık yetkilileri, yerli ve yabancı hiçbir firmanın herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadığını, kuralların herkes için geçerli olduğunu, tüm süreçlerde kamunun çıkarlarının güçlü şekilde teminat altına alındığını ifade etti.

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