İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7001
  • EURO
    50,1191
  • ALTIN
    5932.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakanlıktan çiftçiye can suyu! 1 milyar liralık destek bugün hesaplarda
Ekonomi

Bakanlıktan çiftçiye can suyu! 1 milyar liralık destek bugün hesaplarda

Bakan Yumaklı, 1 milyar 46 milyon 754 bin 503 lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA12 Aralık 2025 Cuma 13:31 - Güncelleme:
Bakanlıktan çiftçiye can suyu! 1 milyar liralık destek bugün hesaplarda
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirten Yumaklı, "1 milyar 46 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 594 milyon 402 bin 411 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 364 milyon 362 bin 219 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 72 milyon 98 bin 45 lira, bireysel sulama sistemleri için 8 milyon 510 bin 328 lira ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı için 7 milyon 381 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.