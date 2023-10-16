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Ekonomi

Bakanlıktan çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına toplam 215 milyon TL idari para cezası uygulandı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 08:57 - Güncelleme:
Bakanlıktan çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı Bakanlığın incelemelerinin ve soruşturmalarının titizlikle devam ettiği vurgulanarak, "Bu kapsamda Bakanlığımız müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında sigara firmalarına toplam 215 milyon TL ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara 53 milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimlerin azami hassasiyetle takibi yapılmakta olup, söz konusu sektör de dahil olmak üzere bütün sektörlerimizde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

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