27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
  • Bakanlıktan fahiş fiyatlara geçit yok: 1,8 milyon lira ceza verildi
Bakanlıktan fahiş fiyatlara geçit yok: 1,8 milyon lira ceza verildi

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan biber fiyatları üzerine başlattığı denetimlerde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bedelini Hal Kayıt Sistemi'ne düşük beyan edip piyasada fahiş fiyatla satan markete 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Üretici, komisyoncu ve aracı firmaların da vergi kaçırma amacıyla eksik beyanda bulunduğu tespit edildi.

27 Mart 2026 Cuma 15:52
Biber fiyatlarındaki anormal artışlar son günlerde sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin kapsamlı bir denetim süreci başlattı ve ortaya çıkan tablo hem tüketiciler hem de sektör açısından dikkat çekici sonuçlar doğurdu.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN BİBER FİYATLARINA DENETİM BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarındaki biber fiyatlarına ilişkin paylaşımlar üzerine, ilgili birimlerce denetim ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

Denetimlerde söz konusu ürünün Antalya Hali'nde daha yüksek fiyattan işlem gördüğünün belirlendiğine dikkati çekilen açıklamada, üretici, komisyoncu ve aracı bazı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

USULSÜZ FİRMALAR HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLECEK

Açıklamada, söz konusu usulsüzlükte rolü bulunan firmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirileceği ifade edildi.

Hal Kayıt Sistemi'ne düşük bedelle bildirilen ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen market hakkında da işlem başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

MARKETE EN ÜST SINIRDAN 1 MİLYON 806 BİN LİRA CEZA UYGULANACAK

"Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan olmak üzere 1 milyon 806 bin 170 lira tutarında idari para cezası uygulanacaktır. Bakanlık olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

