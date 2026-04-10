  • Bakanlıktan istihdam müjdesi: Destek tutarı 840 bin TL'ye yükseltildi
Bakanlıktan istihdam müjdesi: Destek tutarı 840 bin TL'ye yükseltildi

Ticaret Bakanlığı, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitesini artırmak ve sürdürülebilir istihdama katkı sağlamak amacıyla sağladığı destek tutarlarını güncelledi. Yeni düzenlemeyle birlikte nitelikli personel istihdam desteği yıllık 840 bin TL'ye kadar yükseldi.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 15:21
Ticaret Bakanlığı, kooperatiflere yönelik yeni bir müjde duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kadın kooperatiflerinde çalışan nitelikli personel için verilen desteğin arttırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımızca yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kooperatiflerimizin üretim kapasitesini güçlendirmeye ve istihdamını artırmaya yönelik desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Son güncellemeyle birlikte kadın kooperatiflerimizde nitelikli personel istihdamı desteği, bir personel için yıllık 420 bin TL'ye, iki personel için yıllık 840 bin TL'ye yükseltilmiştir. Makine ve ekipman alımı ile nitelikli personel istihdamına sağladığımız desteklerle kooperatiflerimizin üretim gücünü artırmayı ve sürdürülebilir istihdama katkı sunmayı hedefliyoruz.

Kooperatiflerimizin güçlenmesi, yerel kalkınmanın ve güçlü Türkiye'nin en önemli dayanaklarından biridir. Kooperatiflerimize hayırlı olsun."

