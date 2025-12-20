İSTANBUL 14°C / 8°C
  Bakanlıktan işverene müjdeli haber... Kişi başı 3 bin 500 lira destek verilecek
Bakanlıktan işverene müjdeli haber... Kişi başı 3 bin 500 lira destek verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan sigortalı sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlanacağını ve bu kapsamda imalat sektörü için 50 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 12:34 - Güncelleme:
Bakanlıktan işverene müjdeli haber... Kişi başı 3 bin 500 lira destek verilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üreterek büyüyen, çalışarak güçlenen Türkiye için durmaksızın gayret ettiklerini belirtti.

İmalat sektörünün ekonomi ve istihdamın önemli güvencelerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle özellikle emek yoğun üretim yapan işletmelerimizi destekliyoruz. Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."

