İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "şirket ve marka alım desteği" kapsamında şirketlerce satın alınan yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların destek kapsamına alınan yurt dışı birimlerine ilişkin kira giderleriyle paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri, her birim başına yıllık 7 milyon 500 bin liraya kadar yüzde 50 oranında desteklenecek.

Yurt dışı birimi kapsama alınan şirketlerin, satın alınan yurt dışında yerleşik şirketler/markalar ile ilgili yine yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri için yüzde 50 oranında ve söz konusu yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 9 milyon 500 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, kapsama alınan yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde, satın alınan yurt dışında yerleşik şirketler/markalar ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderlerine de, yurt içi marka tescili belgesi için başvurulmuş olması koşuluyla, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 9 milyon 500 bin liraya kadar destek verilecek.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce satın alınan yurt dışında yerleşik şirketler/markalarla ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 15 milyon liraya kadar desteklenecek.

Şirketler, tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl, kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl ve toplamda en fazla 25 birim için yararlandırılacak.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİP ŞİRKETLERİN ALIMI

Yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 28 milyon liraya kadar desteklenecek.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin, Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 171 milyon liraya kadar destek verilecek. Söz konusu tutar eski düzenlemede 45 milyon lira olarak belirlenmişti.

"İHRACATÇILARIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRACAK"

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, küresel ticaretin rotasının yeniden çizildiği, rekabetin yalnızca ürün odaklı değil marka ve pazar hakimiyeti odaklı yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin, "Made in Türkiye" damgalı ürünleriyle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün perçinlediği ifade edildi.

İhracatçının küresel pazarlarda elini güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve Türkiye'nin stratejik hedefleri doğrultusunda dünya ticaretindeki payını yükseltmek adına söz konusu karar kapsamında yeni ve stratejik bir adım atıldığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ülkemizin güçlü üretim altyapısı, kalifiye insan kaynağı ve tedarik zinciri kapasitesi ihracatımızın temel taşıdır. Ancak bu gücün uluslararası arenada hak ettiği karşılığı bulması, yalnızca ürün satmakla değil, uluslararası marka ağlarına entegre olmakla mümkündür. Bu vizyonla, İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen 'şirket ve marka alım desteği' mekanizmasının kapsamı genişletilerek, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni bir destek unsuru devreye alınmıştır."

"KATMA DEĞERLİ BÜYÜMENİN ÖNÜ AÇILMAKTADIR"

Açıklamada, Türkiye'de üretim ve tedarik süreçleri gerçekleştirilen firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markaya yönelik gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin devlet destekleri kapsamına alındığı bildirildi.

Bu destekle yalnızca finansal bir katkı değil, ihracatçıların küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirecek stratejik bir vizyonun da ortaya konulduğu belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, şirketlerimizin halihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşterileri ve pazarı hazır markaları satın alarak ileri entegrasyon sağlamaları desteklenmekte, böylece uluslararası marka değerlerinin ülkemizin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla katma değerli büyümenin önü açılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"KARAR ÇATISI ALTINDAKİ ESNEK YAPIYI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Yapılan stratejik hamleyle firmaların yabancı markaları satın alarak oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarını "Made in Türkiye" vurgulu ürünlerin dünya pazarlarına tanıtım üssü haline getirmesinin teşvik edileceği kaydedilen açıklamada, satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ve markanın küresel bilinirliğine yönelik gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları desteklenerek markaların yurt dışındaki rekabet güçleri ve görünürlüklerinin artırılacağı bildirildi.

Açıklamada, düzenlemenin, ihracatçıların sadece üretici değil, uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular olma vizyonunu da desteklediğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetlerini kolaylaştıran, İhracat Destekleri Hakkında Karar çatısı altındaki bu bütüncül ve esnek yapıyı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında Türk malı ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. İhracatçımızın her daim yanında olan Bakanlığımız, küresel rekabetin her alanında firmalarımızın yanında olmaya ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için gerekli tüm enstrümanları hızla devreye almaya kararlıdır."