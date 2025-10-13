İSTANBUL 21°C / 12°C
Ekonomi

Bakanlık'tan Nefes Gazetesi'nin iddiasına yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Gazetesi'nde yer alan 'Ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik' şeklindeki iddiayı yalanlandı. Söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu vurgulayan Bakanlık, 'Gazetecinin, “Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi” tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ13 Ekim 2025 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Bakanlık'tan Nefes Gazetesi'nin iddiasına yalanlama
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nefes Gazetesi'nde yer alan "Bakanın yakın çevresi, 'Ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik' dedi" iddiasını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün, Nefes Gazetesi'nde Nuray Babacan tarafından, Sayın Bakanımızın yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hâlâ 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" şeklindeki iddiası gerçek dışıdır.

Nuray Babacan'ın, gazetecilik ilkelerine aykırı biçimde hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlığımızla iletişime geçmediği görülmüştür. Gazetecinin, "Sayın Bakan çevresine şunu dedi, bunu dedi" tarzındaki uydurma haber anlayışını kınıyoruz.

Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız.

