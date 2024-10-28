Bakanlıktan organize tarım bölgeleri için yatırım rehberi

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bakanlık tarafından yüksek verim ve kesintisiz üretimin amaçlandığı, çevreye uyumlu, güçlü altyapıya sahip, sıfır atık ilkesiyle faaliyet gösterecek, marjinal arazilerde ve büyük şehirlere yakın yerlerde OTB'ler kuruluyor.

Toplam 42 ilde 61 OTB projesi için iş ve işlemler devam ediyor. Tüzel kişilik kazanan 42 OTB'den 20'si hayvansal üretim, 21'i bitkisel üretim, 1'i ise su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösterecek. Bitkisel üretim alanındaki 21 OTB'den 13'ü jeotermal ısıtmalı sera OTB'si olarak planlandı.

Dünyanın en büyük jeotermal sera OTB'si ünvanını alan Balıkesir-Gönen OTB'sinde 4 farklı yenilenebilir enerji kaynağı (rüzgar, güneş, jeotermal, biokütle) kullanılacak. Aydın-Efeler, Denizli-Sarayköy, Ağrı-Diyadin jeotermal sera OTB'lerinde üretim başladı. Ayrıca Samsun-Bafra ve Zonguldak-Çaycuma OTB'lerde seralar kurulmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hizmete açılan, tüzel kişilik kazandırılan ve proje aşamasında olan OTB'lere yatırım yapmak isteyen girişimciler için "Yatırım Rehberi" hazırladı. OTB'ler ile bitkisel ve hayvansal üretim ve buna dayalı sanayinin desteklenmesinin sağlanacağını belirtilen rehberde, böylelikle daha sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin yetiştirilebileceği ifade edildi.

- DESTEKLER VE KREDİLER

Rehberde ayrıca, OTB'lerin sağladığı avantajlar, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP), kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımları, IPARD kapsamında verilen hibe destekleri, yatırım teşvikleri, genel ve bölgesel teşvikler, krediler, çeşitli maliyet hesaplamaları, jeotermal sıcaklığa bağlı gıda uygulamaları, arsa tahsis başvurusu gibi bilgilere yer verildi.

Yatırım programındaki OTB'lere şu destekler verilecek:

- Altyapı inşaatları ve genel idare giderleri için yıllık yüzde 3 faizli, 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl kredi kullandırılıyor.

- 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği tarıma dayalı OSB'lerdeki parsellerin yatırımcılara tahsisinde ilçenin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre yüzde 60-100 indirim uygulanıyor. Bu indirim tutarı kredi borcunun ödenmesinde mahsuplaşma yapılarak hibeye dönüştürülüyor.

- OTB yatırımcılarına KKYDP kapsamında 14 milyon liraya kadar yüzde 50 hibe (7 milyon lira hibe), IPARD kapsamında 500 bin avroya kadar yüzde 60-70 hibe, Ziraat Bankası tarafından kapalı ortamda bitkisel üretim konusunda yüzde 100'e varan (sıfır faiz), 100 milyon lira üst limitli hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi veriliyor.

- Hazine faiz destekli kredilerine standart faiz indirimine ek yüzde 15 indirim sağlanıyor.

- İyi tarım uygulamaları, organik tarım, biyoteknik ve biyolojik mücadele destekleri bulunuyor.

- Örtü altı tarım aşamasında TARSİM tarafından sigorta priminde yüzde 5 indirim yapılıyor.

Rehbere göre, altyapı, sosyal tesisler, laboratuvar, jeotermal kaynak, veterinerlik hizmetleri, ihracat destek ofisi, arazi alımında KDV muafiyeti, tesisin inşasının tamamlanmasından itibaren emlak vergisi muafiyeti, düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri, parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti, tesisi inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti, OTB'nin belediye hizmetlerinden yararlanmaması durumunda katı atık vergisi muafiyeti uygulanacak.

- "REHBER, TARIMA YATIRIM YAPACAKLARA YOL GÖSTERECEK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da iklim değişikliği, salgın hastalıklar, savaşlar, nüfus hareketleri, gıda milliyetçiliği gibi gelişmelerin, gıdada arz güvenliğini daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale getirdiğini söyledi.

Yeni normal olarak da tanımlanan bu durum karşısında önceliklerinin artan nüfusa göre gıda üretmek ve tedarik etmek olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu minvalde temel ilkeleri sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve yatırım olarak belirlediklerini bildirdi.

Yumaklı, arz güvenliği kapsamında stratejik tarımsal ürünleri, üretim, tüketim, stok değişimi, ihracat, ithalat ve dünya piyasaları verilerini içerecek şekilde takip ettiklerini ve risklere karşı tedbirleri aldıklarını kaydetti. Bu tedbirlerden birinin de kent tarımı modelini kısa sürede hayata geçirmek olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgiyi verdi:

"Kent tarımı modeliyle üretim merkezlerini, tüketim merkezlerine yakınlaştırarak şehirde yaşayanların daha kısa zamanda taze ve daha uygun maliyetli sebzeye erişiminin sağlanması hedeflenmektedir. Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, nakliyeden kaynaklanan kayıpların azaltılması, yerinde üretim, yerinde tüketim, yerinde istihdam da kent tarımı modelinin hedefleri arasında yer almaktadır. Kent tarımı modelinin bir ayağı da OTB'lerdir. Ekim ayı itibarıyla 42 ilde 61 OTB projesinin iş ve işlemleri devam etmekte olup, bunlardan 42'sine Bakanlığımız tarafından tüzel kişilik kazandırılmıştır."

Yenilebilir enerjinin kullanılacağı, yeni teknolojilerin uygulanacağı, yüksek ve kesintisiz üretimin hedeflendiği OTB'lere yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz de yatırımcılarımız için bir rehber hazırladık. Bakanlığımızın internet sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Menu/147/Yayinlar) yayımlanan rehber, tarıma yatırım yapacak tüm kesimlere katkı sağlayacak ve yol gösterecektir." dedi.

