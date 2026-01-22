İSTANBUL 11°C / 7°C
Ekonomi

Bakanlıktan Ramazan ayı öncesi önlem masası: Adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısı temel öncelik

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ulusal zincir market temsilcileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda piyasa dengeleri ve alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

22 Ocak 2026 Perşembe 00:16
Bakanlıktan Ramazan ayı öncesi önlem masası: Adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısı temel öncelik
Bakanlığın NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü bildirildi.

Toplantıda sektör paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışmaların devam edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda başta ramazan ayı öncesinde piyasa dengelerinin korunması olmak üzere, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat oluşum süreçleri, maliyet unsurları, tedarik zincirinde yaşanan güncel gelişmeler ve piyasa işleyişi ayrıntılı şekilde ele alındı. Sektör paydaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak ve piyasada adil, dengeli ve sürdürülebilir bir fiyat yapısını tesis etmek, temel önceliğimizdir."

