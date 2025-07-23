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Ekonomi

Bakanlıktan sıkı denetim: Piyasaya uygunsuz ürün süren firmalara rekor ceza

Ticaret Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında standartlara uymayan ürünleri piyasaya süren firmalara toplamda 24,2 milyon liralık idari para cezası kesti.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Bakanlıktan sıkı denetim: Piyasaya uygunsuz ürün süren firmalara rekor ceza
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Ticaret Bakanlığı, piyasaya uygunsuz ürün arz eden firmalara yılın ilk yarısında 24,2 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşın sağlığı ve güvenliği için ürün denetimlerinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu yılın 6 ayında gerçekleştirilen yoğun denetim faaliyetleriyle uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasaya arzının engellendiğine işaret edilen açıklamada, tüketicinin korunmasına yönelik somut adımlar atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Bakanlık sorumluluğundaki tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım eşyaları, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine etkin şekilde devam edildiği belirtilerek, "Bakanlığımız tarafından yapılan denetlemeler kapsamında yılın ilk 6 ayı içerisinde 1071 firmada denetim gerçekleştirilmiş, ⁠2 bin 32 parti ürün kontrol edilmiş, riskli ürünler için yasaklama, toplatma, kamu duyurusu gibi yaptırımlar uygulanmış, uygunsuz ürün arz eden firmalara 24,2 milyon lira idari para cezası kesilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

"GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS" ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİLİYOR

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından özellikle bebek ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerde denetim planları hazırlanarak risk ihtimali yüksek ürünlerin analize tabi tutulduğuna işaret edilen açıklamada, bu ürünlerin, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etiketlerde yer almasının zorunlu bilgiler açısından da denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" anlayışıyla hareket edildiği, proaktif denetim yaklaşımıyla piyasadaki riskli ürünlerin tespitine yönelik tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Denetim planlarının, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, piyasaya arz edilen her ürünün titizlikle izlendiği vurgulandı.

"ETİKET BİLGİLERİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Açıklamada, denetimlerin yanı sıra mevzuata uyum konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin de yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin ürün alırken etiket bilgilerine dikkat etmeleri, hem kendi sağlıkları hem de piyasanın şeffaflığı açısından önem taşımaktadır. Güvensiz ürün bildirimlerinin yayımlandığı 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresine vatandaşlarımızın ilgisi büyüktür. Site, bugüne kadar 5,5 milyonun üzerinde ziyaret almıştır. Ticaret Bakanlığı olarak tüketici sağlığını ve iç piyasada güveni esas alan denetim politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içinde alışveriş yapabileceği, şeffaf ve denetlenebilir bir piyasa yapısının tesisi için çalışmaya devam edeceğiz."

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