13 Ağustos 2025 Çarşamba
Bakanlıktan yeni düzenleme! Etil alkol satışına yeni şart!

Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkolün toptan satışı için ecza depolarına en az 3 yıl faaliyet göstermiş olma şartı getirdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Bakanlıktan yeni düzenleme! Etil alkol satışına yeni şart!
Tarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol için toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirdi.

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine yönelik izin, denetim ile piyasa ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, değişiklikle, etil alkole yönelik toptan satış belgesi almak isteyen ecza depolarına en az üç yıl faaliyette bulunma şartı getirildi. Ayrıca, birden fazla adreste şubesi bulunan ecza deposu veya ecza ticarethanelerine, merkez adresine alacakları toptan satış belgesi ile diğer şubelerinden de satış yapabilme imkanı sağlandı.

Dağıtım uygunluk belgesini haiz üretici ve ithalatçı firmalara, tıbbi kullanım ve analiz amaçlı analitik saflıkta etil alkolü, analiz amaçlı analitik saflıkta metanolü ve genel kullanım amaçlı etil alkolü, ayrı bir toptan satış belgesi almadan yetkili gerçek ve tüzel kişilere doğrudan satma imkanı tanındı. Böylece, kayıt dışı satışların önlenmesi amaçlandı.

"METANOL İÇİLMEZ, ÖLDÜRÜR" İFADESİ ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Tahsis izin belgesi kapsamında alınan etil alkollerin Bakanlığa beyan edilen kullanım amacı dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı yönünde düzenleme yapıldı.

Kozmetik üretiminde ve diğer sanayide kullanılan etil alkollerde uygulanan denatürasyon şeklinde farklılığa gidildi. Bu kapsamda, kozmetik dışında kullanılan etil alkolün sahte içki yapımında kullanılmasının önlenmesi amaçlandı.

Yurt içinde metanolün dökme olarak stoklandığı tanklar ile metanol ambalaj ve kaplarının üzerinde, "metanol içilmez, öldürür" ifadesinin yer alması zorunlu hale getirildi.

Etil alkol veya metanol piyasasında faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetlerinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile doğrulanması yönünde düzenleme yapıldı.

