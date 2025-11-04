İSTANBUL 21°C / 15°C
Ekonomi

Bakanlıktan zirai dondan etkilenen çiftçilere destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha aktaracaklarını bildirdi.

4 Kasım 2025 Salı 16:20
Bakanlıktan zirai dondan etkilenen çiftçilere destek
Zirai dondan etkilenen üreticilere 1,7 milyar lira yeni destek ödemesi yapıldı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilere, önceki ödemelerin devamı olarak 1 milyar 723 milyon 575 bin lira daha aktaracaklarını ifade eden Yumaklı, "Böylece toplamda 22 milyar 148 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına ulaştırılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

