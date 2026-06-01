Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda yeni dönem: Hat tam kapasiteye geçiyor

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması sebebiyle yarın Ahılkelek'de resmi sembolik açılış töreni düzenlenecek.

Törende Uraloğlu'nun yanı sıra, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev birer konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması nedeniyle sembolik bir açılış töreni gerçekleştirilecek.

Hattın tam kapasite operasyonlarını başlatacak "ortak butona basma seremonisi" sonrasında, tören resmi fotoğraf çekimi ve demir yolu altyapısının tanıtıldığı teknik turun ardından sona erecek.