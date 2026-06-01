1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
  Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda yeni dönem: Hat tam kapasiteye geçiyor
Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nda yeni dönem: Hat tam kapasiteye geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla yarın Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması sebebiyle yarın Ahılkelek'de resmi sembolik açılış töreni düzenlenecek.

Törende Uraloğlu'nun yanı sıra, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev birer konuşma yapacak.

Konuşmaların ardından, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın tam kapasiteyle işletmeye alınması nedeniyle sembolik bir açılış töreni gerçekleştirilecek.

Hattın tam kapasite operasyonlarını başlatacak "ortak butona basma seremonisi" sonrasında, tören resmi fotoğraf çekimi ve demir yolu altyapısının tanıtıldığı teknik turun ardından sona erecek.

