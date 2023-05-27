İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Balık fiyatlarında düşüş: Vatandaş Karadeniz somonu ve yerli palamutu tercih etti
Ekonomi

Balık fiyatlarında düşüş: Vatandaş Karadeniz somonu ve yerli palamutu tercih etti

Kışın sofralarda en çok tüketilen ürünlerin başında gelen balık, yaz mevsiminde de vatandaşların tercihi oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan balık tezgahına gelen vatandaşlar, 300 liradan 100 liraya düşen Karadeniz somonu ve 150'den 80 liraya düşen yerli palamut balığını tercih etti.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
Balık fiyatlarında düşüş: Vatandaş Karadeniz somonu ve yerli palamutu tercih etti
ABONE OL

Genellikle soğuk günlerin yiyeceği olarak bilinen balık, yaz aylarında da birçok vatandaş tarafından besin değeri nedeniyle tercih ediliyor. Beylikdüzü'nde bulunan balık tezgahına gelen vatandaşlar, mevsimi olmamasına rağmen taze ve ucuz olan balıklara yöneldi. Balıkçı Kenan Balcı tarafından yapılan indirimle Karadeniz somon balığı bu hafta 300 lira yerine 99 liradan, yerli palamut ise 150 lira yerine 80 liradan satışa sunuldu. İndirimi gören vatandaşların ise en çok bu balıkları tercih ettiği görüldü. Fiyat düşüşlerinin 1 hafta boyunca Beylikdüzü'nde geçerli olacağı öğrenildi.

Balıkçı Kenan Balcı, "Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız, bizler için üretiyor. Bugün kampanyada Türk somonumuz var. Belgeli Türk somonumuz. 300 lira yerine 99 liraya satıyoruz. 20 çeşit balık var. Bizim müşterilerimize tavsiyemiz ucuz olan balığı tercih etsinler. Palamutlarımız da ucuzladı. 30 liraya, 40 liraya, 80 liraya var. 1 kiloluk palamutlar 80 lira. Bir alan bir daha alsın, bir yiyen bir daha yesin diye ucuz yaptık. Balık reçeteye yazılmayan tek ilaç. Balık doğal ilaç. Karadeniz ve Marmara Denizi Türk halkına bir armağandır. Karadeniz ve Marmara'nın kıymetini bilip evimiz gibi temiz tutalım. Balık yiyelim, kendimiz yemesek bile mutlaka çocuklara yedirelim. Çocukların kemiklerini geliştiriyor, yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor" dedi.

Ali Karapınar isimli vatandaş, sürekli Beylikdüzü'nde aynı tezgahtan alışveriş yaptığını söyleyerek, "Yaz kış demeden balık almaya geliyoruz. Balıklar çok lezzetli ve taze, tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.