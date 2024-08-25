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Ekonomi

Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezonda ''Vira bismillah'' demeyi bekliyor

Türkiye'nin balık ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Karadeniz'de balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonuna hazırlanıyor.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezonda ''Vira bismillah'' demeyi bekliyor
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Yıpranmış ağlarını onaran, tekne, motor ve radarlarının bakımını tamamlayan Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezonda "Vira bismillah" demeyi bekliyor.

Samsun'da da balıkçılar, 4,5 aylık aranın ardından mavi sulara açılmak için gün sayıyor.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Samsun'un Karadeniz'de 210 kilometre kıyı şeridi bulunduğunu söyledi.

Kentte beş balıkçı barınağında 612 tekne bulunduğunu, su ürünleri avcılığında Türkiye'de önemli yere sahip olduklarını belirten Sağlam, geçen yıl avcılıktan 58 bin ton, yetiştiricilikten de 13 bin 800 ton olmak üzere toplam 71 bin 800 ton üretim gerçekleştirildiğini anlattı.

Yeni sezonda palamudun bol olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"2024 Ağustos ayına geldiğimizde denizde palamudun çok olacağı, bunun yanında diğer balıkların da iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii balıkçılıkta en önemli şey iklim şartları. Hamsi, çaça, özellikle palamut Karadeniz'e has balıklarımız. Burada en büyük şey, su sıcaklığının mutlak surette düşmesi gerekiyor. Öyle olduğu zaman balıklarımız Karadeniz'de daha yağlı ve avlanabilir boyutlara ulaşmakta."

- YENİ SEZONA BALIKÇILAR UMUTLU BAKIYOR

19 Mayıs ilçesindeki Dereköy Limanı'nda yeni sezon için hazırlık yapan balıkçılardan Orhan Karaosman, hazırlıklarının sonuna geldiklerine dikkati çekerek, "Kayıklarımızı bakıma çektik. Boyasını, tamir olacak yerlerini tamir ettik. Büyük kayıklar ağlarını hazırladı, gemilere yükledi." dedi.

Geçen sene iyi bir av sezonu geçirdiklerini, bu yıl daha iyi bir sezon beklediklerini vurgulayan Karaosman, "Herkes hazırlık yapıyor, kayığını yetiştirmeye çalışıyor, ağlarını tamir ediyor, elemanlarını buluyor. Sezon için herkes hazırlık yapıyor. Her şey elden geçiyor." ifadesini kullandı.

Balıkçılık yapan Adnan Tığ da bu yıl bereketli bir sezon beklediklerine işaret ederek, "Öngörülere göre, palamut, çinekop ve istavrit iyi görünüyor. Ufak tekneler oltaya gittiğinden belli oluyor, denizde az çok bereket olacağı görülüyor." diye konuştu.

Hazırlıklarında sona geldiklerini belirten Tığ, "Ağları gözden geçiriyoruz. Yeni sezona balıkçılar umutlu bakıyor. Akaryakıt fiyatları biraz yüksek ama yine de umutlu bakıyorlar. Bereketli bir sezon olacak inşallah." dedi.

Kamil Tığ ise son olarak ağlarının onarımını tamamladıklarını dile getirerek, "Hazır vaziyetteyiz. Geminin bakımıyla 2-3 ay uğraştık. Allah izin verirse Eylül 1'de 'Vira bismillah' deyip denizdeyiz. Palamut bu sene çok. Palamut erken çıkıyor. Karadeniz'de erken çıkıp erken gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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