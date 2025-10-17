İSTANBUL 22°C / 13°C
Ekonomi

Balıkçılara devletten destek! Müsilaj görülen yerlerde geçerli

Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi kapsamında müsilaj oluşumu görülen ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan bazı illerde balıkçılara ilave ödemede bulunulacak.

AA17 Ekim 2025 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre müsilaj oluşumu görülen illerdeki balıkçılara ilave ödeme yapılacak.

Müsilaj oluşumu görülen Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'da geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) balıkçı gemilerine, sadece bu yıl için, küçük ölçekli balıkçılık desteklemesi 2025 yılı birim destek tutarı kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Daha önceki tebliğde birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlenmişti.

İlave ödemeye ilişkin iş ve işlemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek ve tebliğdeki hükümler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

  • balıkçılığa destek
  • müsilaj
  • küçük ölçekli

