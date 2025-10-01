İSTANBUL 22°C / 14°C
  Balıkçılardan müjde: Tezgahta fiyatlar yarıya düştü
Ekonomi

Balıkçılardan müjde: Tezgahta fiyatlar yarıya düştü

Kocaeli'de balık fiyatları, havaların normale dönmesiyle yarı yarıya geriledi. Balıkçılar, ekim ayıyla birlikte daha fazla çeşit ve uygun fiyat bekliyor.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 10:02
Balıkçılardan müjde: Tezgahta fiyatlar yarıya düştü
Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle yükselen balık fiyatları, havanın düzelmesiyle yarı yarıya düştü. Balıkçılar, ekim ayıyla birlikte tezgahlarda bolluk yaşanacağını belirtti.

Kentte fırtına nedeniyle denize açılamayan tekneler, havanın düzelmesiyle yeniden ağlarını bırakmaya başladı. Bu durum, son günlerde artan balık fiyatlarına anında yansıdı. Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, kötü hava şartları sebebiyle fiyatların iki gün önce yüksek olduğunu ancak bugün yüzde 50'ye varan bir düşüş yaşandığını söyledi. Ekim ayının balık için 'bolluk ayı' anlamına geldiğini ifade eden Bineklioğlu, şunları kaydetti:

"Hamsi, çinekop, lüfer, tekir ve mezgit; bunların hepsi çıkmaya başlayacak. Tekneler bugüne kadar çalışamadı, yaklaşık 10 günden beri Kefken bölgesinde troller çalışmıyor. Burada çok yüksek fırtınalar vardı, şimdi bu fırtına bitti. Önümüzdeki günlerde balık fiyatları daha da düşecek ve bollaşacak."

"ÇOCUKLARINIZA BOL BOL BALIK YEDİRİN"

Vatandaşlara balık tüketmeleri tavsiyesinde bulunan Bineklioğlu, "Balık, şu an satılan meyvelerin fiyatlarından ucuzdur. Şu an 200-250 liraya balık alabilirsiniz ama tavuk alamazsınız. İnsanların balık yeme zamanı. Çocuklarınıza bol bol balık yedirin, özellikle sardalya balığı yedirin. Omega-3 ve kalsiyumun en yüksek olduğu balıktır, bunu es geçmeyin" dedi.

Tezgahlardaki güncel fiyatlara da değinen Bineklioğlu, "Hamsi 300-350, uskumru ve istavrit 250, tekir 350, barbunya ise 600-650 lira bandında satılıyor. Bu fiyatlar bugüne mahsus. Hava düzeldiği sürece balıkların bolluğunu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

