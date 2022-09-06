Milyonlarca dolarlık altın fırsatlar! Balkan ülkelerinin tercihi Türkiye

Üç Balkan ülkesi de Türkiye ile hedeflenen dış ticaret hacmi rakamlarına emin adımlarla ilerlemeye devam ederken Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistanlı yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayan Balkan turuyla bu ilişkilerin çok daha kapsamlı hale geleceğine inanıyor.

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Zdravko Marinkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bugün başlayacak Balkan turunun tüm bölge için önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in istikrar ve ekonomik kalkınması için her zaman destek verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle yeni iş alanlarının açılacağına inandığını dile getiren Marinkovic, stratejik bakımdan önemli altyapı projelerinin de hayata geçirileceğini söyledi.

Marinkovic, Türkiye ile dış ticaret hacminin son 5 senede yaklaşık 3 milyar avroya ulaştığına işaret ederek, "Türkiye, geçen sene Bosna Hersek'e 265 milyon avro değerinde yatırım yaptı. Türkiye, Bosna Hersek'teki en önemli yatırım güçlerinden biri." dedi.

Dış ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 600 milyon avroya kadar yükseldiğine işaret eden Marinkovic, hedefin 1 milyar avro olduğunu anımsattı.

- "İKİ ÜLKENİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ EN ÜST SEVİYEDE"

Sırbistan Ticaret Odası Avrupa Merkez Başkanı Marija Sepi de Türkiye ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini ifade ederek, 2021'de dış ticaret hacminin 1 milyar 731 milyon avroya ulaştığını söyledi.

Türkiye'den ithalatın geçen sene yüzde 43 artarak 1 milyar 442 milyon avro olduğunu belirten Sepi, "Dış ticaret hacmi ve yatırım bakımından son yıllarda belirgin bir yol katettik ancak gerçek potansiyelin altındayız. İyi siyasi ilişkiler sayesinde iki ülkenin ekonomik ilişkileri en üst seviyede." diye konuştu.

Sepi, Sırbistan'da kayıtlı 699 Türk firmasının bulunduğuna işaret ederek, bu firmaların, yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Tekstil, gıda ve tarımın en yüksek potansiyele sahip yatırım alanları olduğuna dikkati çeken Sepi, iki ülke arasında 2009'da imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile Sırbistan'dan Türkiye'ye ihracatın 10 kat arttığını ifade etti.

- DIŞ TİCARET HACMİ BU SENE HEDEFLENEN 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞIYOR

Hırvatistan Ticaret Odası Uluslararası İstihdam Merkezi Müdürü Silva Stipic Kobali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ziyaretinden bu yana ticaret hacminin yükseldiğini belirterek, "Dış ticaret hacmi 2021'de 845 milyon dolara ulaştı." dedi.

Erdoğan'ın 2016'da yaptığı ziyarette ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade ettiğini aktaran Kobali, "Bu senenin ilk beş ayında 501 milyon dolara ulaştık. Hedefe doğru yakınlaştığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kobali, enerji ve turizm alanında Türk yatırımcıların ilgisinin artması temennisini dile getirerek, ülkedeki büyük altyapı projelerinin de büyük Türk firmaları tarafından yapıldığını kaydetti.