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Balkanlar ‘Dostluk Yolu’ ile kalkınacak

Başkan Erdoğan, Dostluk Yolu Projesi olarak adlandırdığı ve Belgrad’ı Saraybosna’ya bağlayan otoyolun Balkanlar’ı kalkındıracağını söyledi. Türk şirketler tarafından yapılan proje ile ilgili konuşan Erdoğan “Yol hayattır, yol medeniyettir” dedi. 

  • HALİME KÖKÇE
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’daki temaslarına dün de devam etti. Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi’ne katılan Erdoğan, zirvenin ardından Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türk şirketleri tarafından yapılacak olan Belgrad-Sarajevo arasındaki otoyolu Dostluk Projesi olarak tanımlayan Erdoğan, projenin ülkelere faydalı olacağını belirtti.

ÇEKİM MERKEZİ OLACAK 

Ulaşım ve otoyol konusunda atılacak adımların da önemine işaret eden Erdoğan, “Ulaşım noktasında, otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan-Bosna Hersek arasında çok çok önemli gelişmelere, kalkınmaya vesile olacaktır. Zira her zaman benim bir ifadem var; yol hayattır, yol medeniyettir. Eğer bunu gerçekleştirirseniz ki Belgrad ile Sarajevo arasında bu otoyolun yapılmış olması, yapılacak olması bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi ayrıca verimli hale getirecek, buralardan göçü de engelleyecektir. Tam aksine bunların yapılmasıyla burası birer çekim alanı haline gelecek ve çekim alanı haline gelmesi de buralarda yaşayan insanların artık kendi topraklarını terk etmesi de mümkün olmayacaktır.”      

MAYISTA BOSNA’DA 

Sırbistan-Türkiye ilişkilerine yönelik gerçekleştirdikleri verimli toplantılardan sonra Üçlü Zirve’nin de verimli bir şekilde geçmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve bir sonraki zirvenin mayıs ayında Bosna Hersek’te diğerinin de Türkiye’de yapılacağını ifade eden Erdoğan, “Bunun kararlı bir şekilde devam edecek olması da üçlü mekanizmanın güçlü bir şekilde gerek Türkiye gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek noktasında, halklarımızın kaynaşması noktasında da çok verimli gelişmelere vesile olacaktır” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zirvenin en önemli yanı özellikle bölgede Bosna Hersek’in hükümet sorunun süratle artık halledilmesi... Bir yıl geçti artık, çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede bir defa verimli bir geleceği yakalamak da mümkün değil. Bunu başarmak lazım” diye konuştu.

Başkan Erdoğan Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi’ne katıldı.

YEGANE ARZUMUZ BALKANLARIN İSTİKRARI

Başkan Erdoğan, Sremska Raça köyünde  Toplu Açılış ve Belgrad-Saraybosna Otoyolunun temel atma törenine katıldı. Erdoğan, törendeki konuşmasında “Bugün ülkelerimiz arasında tarihi bir ana hep beraber şahitlik ediyoruz. Hepsi birbirinden önemli 12 projemizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.  Belgrad-Saraybosna Otoyol projesinin önünü açan görüşmeyi 2018’in başında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve dönemin Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzzetbegovic ile İstanbul’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Bu görüşmenin hemen akabinde Balkanların barış projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık” dedi. 

DAYANIŞMA ABİDESİ 

Erdoğan, şu mesajları verdi: “Türkiye’nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı, bir çatışma unsuru olarak değil zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz. Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz.”  

Emine Erdoğan’a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in eşi  Tamara Vucic eşlik etti.

Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi’ni Emine Erdoğan açtı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve TİKA tarafından restore edilen 441 yıllık çeşmenin açılışına katıldı. Ayrıca Emine Erdoğan, Kalemeydan’da, Sırbistan’ın ilk kadın mimarı Jelisaveta Nacic tarafından 1903 yılında inşa edilen ve yine TİKA tarafından restore edilen Küçük Merdivenler hakkında da bilgi aldı. Türk Haftası Programı’nda sergilenen Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi’ni gezen Emine Erdoğan, 1948’de kurulan bitkisel çay ve kremler üreten Bitkisel İlaçlar Enstitüsünde çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Programlarda Emine Erdoğan’a, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in eşi Tamara Vucic, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Vekili Serkan Kayalar ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de eşlik etti.  

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