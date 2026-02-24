İSTANBUL 14°C / 6°C
  Balkanlar'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor! Becirovic: Önemli potansiyeller bulunmakta
Ekonomi

Balkanlar'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor! Becirovic: Önemli potansiyeller bulunmakta

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, ülkesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini belirterek, 'Dış ticaret, yatırımlar ve altyapı projelerinde sürekli artış kaydediliyor. Ortaklığın daha da güçlendirilmesi için önemli potansiyeller bulunmaktadır' dedi.

24 Şubat 2026 Salı 19:40
Balkanlar'da Türkiye rüzgarı esmeye devam ediyor! Becirovic: Önemli potansiyeller bulunmakta
Devlet Başkanlığı Konseyinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Becirovic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'yi kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Becirovic, Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin açık siyasi diyalog ve ortaklık temelindeki işbirliği ruhuyla geliştiğini ifade etti.

"BOSNA HERSEK, BİR HUKUK DEVLETİ OLARAK VATANDAŞLARINA HUKUKİ GÜVENCE SAĞLAMAKTADIR"

NATO üyesi olan Türkiye'nin, Bosna Hersek'in AB ve NATO yolunda güvenilir bir ortağı olduğunu vurgulayan Becirovic, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek, diğer Birleşmiş Milletler üyeleri gibi, devlet mülkiyeti de dahil olmak üzere bağımsız ve egemen bir devletin tüm yetkilerine sahip olmalıdır. Devlet mülkiyeti, Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yansıtır ve yalnızca devlete aittir. Bosna Hersek, bir hukuk devleti olarak vatandaşlarına hukuki güvence sağlamaktadır."

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğini kaydeden Becirovic, "Dış ticaret, yatırımlar ve altyapı projelerinde sürekli artış kaydediliyor. Ortaklığın daha da güçlendirilmesi için önemli potansiyeller bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Akseki de, Bosna Hersek ile ilişkileri daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi.

