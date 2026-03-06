İSTANBUL 14°C / 5°C
Ekonomi

Balkanlar'da Türkiye rüzgarı! Hedef 5 milyar dolara çıkarıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic ile görüşmesinde, Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ortaklarından olan Sırbistan ile ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki işbirliğini daha da ileri taşımaya yönelik kararlılığı vurguladıklarını bildirdi.

6 Mart 2026 Cuma 16:47
Balkanlar'da Türkiye rüzgarı! Hedef 5 milyar dolara çıkarıldı
Bolat, Nsosyal hesabından, Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Jovanovic ile görüşmenin verimli geçtiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Sırbistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılmasıyla ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki işbirliğimizi daha da ileri taşımaya yönelik kararlılığımızı vurguladık. Görüşmede, Belgrad EXPO 2027 hazırlıkları, Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar Büyüme Planı kapsamındaki kalkınma projeleri ile KEK ve JETCO mekanizmalarının etkinleştirilmesine yönelik atılacak somut adımları etraflıca değerlendirme fırsatı elde ettik."

