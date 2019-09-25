Balkanlar'dan hasta çekecek

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından kamu-özel iş birliği modeliyle yapımı devam eden ve kaba inşaatı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 2020 yılında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. Hastane sadece Trakya’ya değil Balkanlar’a da sağlık turizmi kapsamında hizmet vermesi hedefleniyor.

Gündoğdu Turgut Mahallesi’nde 157 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen hastane, Trakya’nın “tek şehir hastanesi” olma özelliği taşıyor. Hastanenin faaliyete geçmesiyle sağlık turizminin hareketlenmesi ve bölge halkının tüm sağlık ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor. İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini ve 2020 yılında açılmasının planlandığını söyledi.

ULAŞIMI DA KOLAY

Hastanede birçok servis olacağını ve hastaların tüm sorunlarına çözüm aranacağını anlatan Becerir, şöyle konuştu: “Hastanemiz 130 dönümde, 157 bin metrekare kapalı alanda inşa ediliyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde 560 yatak olacak. Bunların 150’si yoğun bakım, geri kalanları servis yatağı olarak hizmet verecek. 16 ameliyathane ve içerisinde pek çok hizmet veren alan bulunacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi, kardiyovasküler cerrahiden, radyasyon onkolojisine, pozitron emisyon tomografisiden (PET-CT), nükleer tıbba, üremeye yardımcı teknolojilerden her alana kadar hizmet verecek bir hastane olacak.”

Becerir, şehir hastanesinin çok güzel bir konumda yapıldığını vurgulayarak, “Çorlu’daki hastanemiz 56 bin metrekare alana kurulu. Bu, onun 3 katı büyüklüğünde devasal bir hastane olacak. Bölge için çok önemli.Ulaşım da kolay” dedi.