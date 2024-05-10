Balon balığı destek ödemeleri artırıldı! Balıkçılar memnun

Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, Akdeniz kıyılarında popülasyonu artan balon balıklarının, balıkçılığa doğrudan zarar vererek ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi.

Balon balıklarının vücutlarında bulunan toksin nedeniyle tüketilmesi halinde ölümcül sonuçlara da sebep olduğunu ve halk sağlığını tehdit ettiğini anlatan Kökçüoğlu, Bakanlığın balon balığına karşı etkin mücadele sürdürdüğünü belirtti.

Kökçüoğlu, Bakanlığın, istilacı balon balıklarının mevcut popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması için çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi.

Bu kapsamda balon balığı avcılığına verilen desteklemelerin arttırıldığına dikkati çeken Kökçüoğlu, son çıkarılan tebliğle benekli balon balığında destekleme fiyatının yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldığını hatırlattı.

Balıkçıların destekleme tutarı artan balon balığını avlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kökçüoğlu, şöyle devam etti:

"Akdeniz'in en büyük balıkçılık filosuna sahip olan ilimizde 22 Nisan'dan itibaren balon balığı avlayan balıkçılarımızdan alımlar başladı. Karataş ve Yumurtalık balıkçı barınaklarında haftada 2 gün teknik personelimiz balon balığı alımı yapmaktadır. Doğu Akdeniz'i balon balığı istilasından kurtarmak için balıkçılarımızı bu balığı avlamaya davet ediyoruz."

- "BALON BALIĞI DESTEKLEME FİYATLARI İYİ"



Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu da 300 üyelerinin bulunduğunu ve ilçede balıkçılığın önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

İstilacı balon balığı nedeniyle balıkçıların sıkıntı yaşadığını dile getiren Safsoylu, "Bu yılki balon balığı destekleme fiyatları iyi. Bu destek, balon balığı avını balıkçılarımız için cazip hale getirdi. Şu anda fiyatlar 10 ve 25 lira olarak belirlendi ama bunun 3 yıl devam etmesini istemiyoruz. Daha cazip olması adına yıllık olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor. " dedi.

Mevcut durumda avda balon balığı yakalayan balıkçının balığı getirmesiyle destek aldığını anlatan Safsoylu, bunun yanı sıra özel olarak balon balığı avcılığına yönelik bir düzenleme ve destek oluşturulmasının mücadeleyi daha da etkinleştireceğini söyledi.

- "BALIKÇILARIN İLGİSİNİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



İlçede 35 yıldır balıkçılık yapan Cengiz Kumlu, balon balığını ilk olarak 6 yıl önce gördüğünü, geçen zamanla daha sık rastladıklarını söyledi.

Balon balığı için verilen desteğin geçen 3 yılda biraz düşük kaldığını ifade eden Kumlu, "Şu an fiyatlar güzel. Devlet iyi fiyat verdi. Herkesin bu teşvikten faydalanmasını istiyorum. Bu uygulama balıkçı açısından daha iyi. Bu fiyatla balıkçıların ilgisinin daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.