Balon turizminden 78 milyon euro geldi

Bölgede faaliyet gösteren 27 firma tarafından gerçekleştirilen, balonların bir saat Kapadokya semalarında süzüldüğü turlara katılımın fiyatı, kişi başı 170-200 Euro arasında değişiyor. Ekonomiye yıllık katkısı; 2016’da 33 milyon, 2017’de 43 milyon, 2018’de ise yaklaşık 70 milyon Euro olan balon turlarından bu yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 78 milyon Euro gelir elde edildi.