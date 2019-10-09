Balon turizminden 78 milyon euro geldi
Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya’yı, ocak-eylül döneminde 437 bin 516 turist, sıcak hava balon turlarına katılarak gökyüzünden seyretti.
Bölgede faaliyet gösteren 27 firma tarafından gerçekleştirilen, balonların bir saat Kapadokya semalarında süzüldüğü turlara katılımın fiyatı, kişi başı 170-200 Euro arasında değişiyor. Ekonomiye yıllık katkısı; 2016’da 33 milyon, 2017’de 43 milyon, 2018’de ise yaklaşık 70 milyon Euro olan balon turlarından bu yılın 9 aylık döneminde yaklaşık 78 milyon Euro gelir elde edildi.
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