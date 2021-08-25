25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:42 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:45

Bangladeş Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye atanan yeni Büyükelçisi Mosud Mannan, İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette iki ülke arasında ticaret hacmini artırmak adına neler yapılabileceğini konuştuklarını anlatan Ömeroğlu, "Ülkemiz ile Bangladeş arasında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu rakamın önemli bir kısmı ise tekstil makineleri, gıda ve ambalaj tarafında yapılan dış satımdan geliyor. Ülkenin nüfusu ise 160 milyonu geçmiş durumda ve bu hacmin önemli bir kısmı ise gençlerden oluşuyor. Bölgedeki ticaret hacmini en az 5 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor." dedi.

Bangladeş'teki yatırımların artmasına bağlı olarak Hindistan ve Myanmar ile yapılan ticaretin de artacağını kaydeden Ömeroğlu, ülkenin Güney Asya'da stratejik bir konumda yer aldığına vurgu yaptı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, savunma sanayi alanındaki alımların tamamını Türkiye'den yapmak istediklerini dile getiren Mosud Mannan, bu alanda Türkiye'deki sanayicilere özel bir sanayi bölgesi kuracaklarını söyledi. Mannan, iki ülke arasında ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak istediklerinin altını çizerek, "Tercihli tarife sitemine geçmeyi planlıyoruz. Bu konuda iki ülke bakanlıkları arasında görüşmeler sürüyor. Kısa ve orta vadede bu hedefin yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

MANNAN: TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEĞE MİNNETTARIZ

Mannan daha önce yaptığı açıklamada ise, 'Bangladeş ordusu, Türkiye'den askeri teçhizat satın almak için önemli miktarda bir sözleşmeye imza attı. Ayrıca Bangladeş, Türkiye'nin Bangladeş'te sıkışıp kalan Arakanlılar için sağladığı malzeme ve mali destekler için son derece minnettardır. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemdeki yerlerinden edilmiş Arakanlılar için çok ihtiyaç duyulan yardım ve altyapıyı sağladı.' ifadelerini kullanmıştı.

KAPLAN FÜZESİ KULLANIYORLAR

Nisan ayında Roketsan, Bangladeş ordusuna yönelik olarak TRG-300 KAPLAN Çok Namlulu Satıhtan Satha Füze Sistemi teslimatı gerçekleştirmişti.

TRG-300 KAPLAN FÜZESİ

TRG-300 KAPLAN Füzesi, Roketsan tarafından TR-300 KASIRGA Topçu Roketi'nden elde edilen tecrübeler ile geliştirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye'ye yönelik icra edilen sınır ötesi harekatlarda aktif olarak kullanılan KAPLAN Füzesi, askeri literatürde 'Combat Proven' olarak tabir edilen muharebe sahasında kanıtlanmış olması özelliğiyle güvenilir bir sistem olarak öne çıkmaktadır.

Azami 120 kilometre menzili bulunan TRG-300 KAPLAN Füzesi, düşük dairesel sapma (CEP) değeri ile kara hedefleri üzerinde güçlü etki oluşturma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca KAPLAN Füzesi, elektronik harp faaliyetlerine karşı da dirençli yapıya getirilmiştir.

Daha önce Azerbaycan Ordusu tarafından da tercih edilen KAPLAN Füzesi, ihracat performansı ile dikkat çekiyor.