AA 25 Aralık 2020 Cuma 07:59 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 07:59

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ikili ticaret hacminin yakın gelecekte katlanarak artacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bangladeş'e yaptığı resmi ziyareti AA muhabirine değerlendiren Mannan, ikili ticaretten Arakanlı Müslümanlara birçok alanda iş birliğinin ele alındığını belirtti ve gelecek dönemde hayata geçmesi beklenen gelişmeleri anlattı.

Büyükelçi Mannan, Bakan Çavuşoğlu'nun Bangladeş ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemine vurgu yaparak, "Sayın Çavuşoğlu yoğun programına rağmen ziyaret ettiği Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen ile ikili ilişkiler açısından oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu'nun daha önce 2018'de Arakanlı sığınmacılar krizinin baş göstermesinin hemen ardından ülkeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Mannan, "Sayın Bakan'ın ülkemize bu ikinci ziyaretinde ise Arakanlı mültecilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konuları da ele alındı. Umuyorum Türkiye ile Bangladeş arasındaki ticaret hacmi çok yakın gelecekte ikiye katlanacak." diye konuştu.

- "BANGLADEŞ TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN OLDUKÇA CAZİP FIRSATLARA SAHİP BİR ÜLKE"

Türk yatırımcıları Bangladeş'e davet eden Mannan, şunları kaydetti:

"Bangladeş Türk yatırımcılar için oldukça cazip fırsatlara sahip bir ülke. Halihazırda bazı büyük Türk firmaları ülkemizde büyük yatırımlara sahipler. Yakın gelecekte de inşallah daha fazla sayıda Türk firmasının Bangladeş'e yatırım yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca ortak girişimlere de ihtiyacımız var. Bu girişimlerin bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da Bangladeş'te gerçekleştirilebilir. Böylece sadece kendi aramızdaki ticaret hacmini artırmakla kalmaz, aynı zamanda ortak ürettiğimiz ürün ve hizmetleri dünyanın geri kalanına da pazarlama fırsatı elde ederiz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dahi iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artması gerektiğinin altını çizen Mannan, "Salgın dolayısıyla ikili ticaret hacmi hedeflerimizi ertelememeliyiz. Yeni normale uygun olarak faaliyetlerimize hız verip ikili ticaretimizi büyütmeliyiz." dedi.

Mannan, Arakanlı sığınmacılar konusunda şunları söyledi:

"Arakanlı mülteciler konusundaki yardımlarından ötürü Bangladeş adına sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye bu krizde Bangladeş'e sığınan bu insanların yardımına koşan ilk ülkelerden biri oldu ve her açıdan desteğini sundu. İnşallah önümüzdeki dönemde de destek olmaya devam edecek ve birlikte bu insanların güven içinde ülkelerine dönmelerini sağlayacağız."