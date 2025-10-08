Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu (BIDA) ve Bangladeş Ekonomik Bölgeler Kurumu (BEZA) İcra Kurulu Başkanı Ashik Chowdhury, "Bangladeş, Türk yatırımcılar için Asya pazarına açılan stratejik bir üretim ve lojistik üssü olabilir." dedi.

Chowdhury, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil, inşaat malzemeleri, ilaç ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda Türk iş dünyasını Bangladeş'e yatırım yapmaya davet etti.

Ashik Chowdhury, "Türkiye'nin 2002-2005 yılları arasında yaşadığı birçok benzer süreci, şu anda Bangladeş de yaşıyor. Pek çok Türk iş insanı, Türkiye'nin o dönemdeki kurumsal ve ekonomik büyüme seviyesine benzer bir seviyeyi arıyor ve Bangladeş bu açıdan ikinci olası hedef ülke olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yılın başlarında FDI Hit Map adlı bir analiz gerçekleştirdiklerinin altını çizen Chowdhury, FDI Hit Map'in, potansiyel yatırımcılara Bangladeş'in hangi sektörlerde üretim açısından, iş yapma kolaylığı ve ekonomik düzenleyici çerçeve açısından göreceli üstünlüğe sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Chowdhury, bu analize göre, tekstil ve hazır giyim sektörü, inşaat ve yapı malzemeleri sektörü ile muhtemelen ilaç sanayisinin Türk iş dünyasının Bangladeş'e yönelebileceği 3 temel alan olarak öne çıktığını dile getirdi.

"TÜRKİYE TAMAMEN GELİŞMİŞ BİR ÜLKE"

2030 yılına kadar dünyanın 8. en büyük tüketici pazarı haline gelmesi beklenen Bangladeş'in bu alanlarda büyük fırsatlar sunduğunu belirten Chowdhury, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda, işaret etmek istediğim bir diğer önemli sektör ise savunma sanayisi. Son zamanlarda Türkiye ve Bangladeş arasında teknoloji transferi ve ortak girişimlerle Bangladeş'in Türkiye'nin savunma sanayisi için bir tedarikçi ve aynı zamanda gelecekte bir müşteri olmasına yönelik görüşmeler yapılıyor. Ben Türkiye'nin tamamen gelişmiş bir ülke olduğunu düşünüyorum. Birçok Türk şirketi bölgesel olarak büyüdü ve çoğu, 4 saatlik uçuş mesafesinde faaliyet gösteriyor. Bangladeş, Türk yatırımcılar için Asya pazarına açılan stratejik bir üretim ve lojistik üssü olabilir. Türk şirketleri Bangladeş'te üretim yaparak, ürünlerini Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'ya ihraç edebilir ve dağıtabilir."

Ashik Chowdhury, şöyle devam etti:

"Gerçekten inanıyorum ki, kültürel yakınlık ve gelişen pazar zihniyeti, Türk şirketleriyle Bangladeş arasında doğal bir uyum oluşturuyor. Türk iş dünyası birkaç yıl önce Bangladeş'in bugün geçtiği yollardan geçti. Bu da onları risk alabilen ve bu yolculuğu anlayan yatırımcılar haline getiriyor. Bu bağlamda, Türk iş dünyası Bangladeş'i Asya'daki büyümeleri için potansiyel bir ikinci merkez, bir ofis olarak değerlendirmeli. Ekonomik bölgeler, büyümede itici bir güç. Aynı şeyi Türkiye de yaşadı. Japonya ve Çin gibi önemli yatırım ortakları da kendi özel ekonomik bölgelerini oluşturdular."

Artık Türkiye'nin de Bangladeş'te kendi ekonomik bölgesine sahip olma zamanının geldiğini düşündüğünü dile getiren Chowdhury, "Şu anda hükümet olarak odaklandığımız altyapı gelişiminin temel unsurlarından biri lojistik ağının geliştirilmesidir. Bu gelişim, özellikle limanlara odaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Chowdhury, pek çok Türk firmasının hem havacılıkta hem de klasik deniz limanlarında lojistik alanında büyük başarılar elde ettiğini, artık Türk iş dünyasının Bangladeş'e, lojistik ağı açısından potansiyel bir iş fırsatı olarak bakma zamanının geldiğinin altını çizdi.