Banka promosyonu ne zaman ödenecek? Garanti, Teb, Ziraat, İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

12 Mart 2020 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:13

Banka promosyonu ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı arama motorunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 13 milyon emeklinin takibinde olan emekli promosyon ödemelerine dair araştırmalar hız kazandı. Kamu ve özel bankalar aracılığı ile emekli aylıklarını alan milyonlarca emekliye, bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılacak. 2023 yılının Mart ayına kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde emekli olan vatandaşlar bir kez bu kampanyadan faydalanabilecekler. Emekli banka promosyon ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin ieçrisinden ulaşabilirsiniz.

BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başladı. Emekli vatandaşlar promosyonlarını alabilmek için maaş aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI

Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni ‘taban tarife’ belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.

GARANTİ PROMOSYON TUTARI

Banka yaptığı duyuruda ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka emekliye yüzde 0.99 faizle özel ihtiyaç kredisi imkanı da tanıyacak.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON TUTARI: 1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

ING BANK PROMOSYON TUTARI: 450 lira nakitin yanında Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeyecek. Toplam ödeme 2250 lira olacak.

ŞEKERBANK PROMOSYON TUTARI: 2 otomatik talimatına 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere emekli getiren için de 150 lira ödüyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI: 2 banka daha promosyon rakamlarını duyurdu. Buna göre; Halkbank’ın promosyon tutarı 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL oldu.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ: TEB'in emekli promosyonu 1.250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde, maaş tutarına bağlı olarak aşağıda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.