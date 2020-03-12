İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2359
  • EURO
    7,0266
  • ALTIN
    329.19
  • BIST100
    96334.3
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Banka promosyonu ne zaman ödenecek? Garanti, Teb, Ziraat, İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Ekonomi

Banka promosyonu ne zaman ödenecek? Garanti, Teb, Ziraat, İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Yaklaşık olarak 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyon ödemelerine dair araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Banka promosyonu ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonu için protokolü imzaladı. 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 lira ödeme gerçekleştirilecek. Peki, Garanti, Teb, Ziraat, İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte tüm merak edilenler..

12 Mart 2020 Perşembe  12:13 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 12:13
ABONE OL

Banka promosyonu ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı arama motorunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 13 milyon emeklinin takibinde olan emekli promosyon ödemelerine dair araştırmalar hız kazandı. Kamu ve özel bankalar aracılığı ile emekli aylıklarını alan milyonlarca emekliye, bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılacak. 2023 yılının Mart ayına kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde emekli olan vatandaşlar bir kez bu kampanyadan faydalanabilecekler. Emekli banka promosyon ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin ieçrisinden ulaşabilirsiniz.

BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başladı. Emekli vatandaşlar promosyonlarını alabilmek için maaş aldıkları bankalara gidip 3 yıl geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON TUTARI

Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla beklediği banka promosyonunda yeni ‘taban tarife’ belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonrasında promosyon ücretlerine önümüzdeki 3 yıl için yüzde 66 zam yapıldı. İki kurum arasında imzalanan anlaşmaya göre maaşı 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Daha önce bu rakam 300-450 lira aralığındaydı.

GARANTİ PROMOSYON TUTARI

Banka yaptığı duyuruda ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka emekliye yüzde 0.99 faizle özel ihtiyaç kredisi imkanı da tanıyacak.

QNB FİNANSBANK PROMOSYON TUTARI: 1.250 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor.

ING BANK PROMOSYON TUTARI: 450 lira nakitin yanında Turuncu Ekstra üzerinden aylık 750 lira harcama yapılması halinde bin 800 TL ödeyecek. Toplam ödeme 2250 lira olacak.

ŞEKERBANK PROMOSYON TUTARI: 2 otomatik talimatına 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere emekli getiren için de 150 lira ödüyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI: 2 banka daha promosyon rakamlarını duyurdu. Buna göre; Halkbank’ın promosyon tutarı 1500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL oldu.

TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ: TEB'in emekli promosyonu 1.250 TL'ye kadar çıkabiliyor. Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde, maaş tutarına bağlı olarak aşağıda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.

Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı
CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

CHP'li Abdüllatif Şener'den akla ziyan koronavirüs paylaşımı

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar
Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

Türkiye müdahale edene kadar bombaladılar

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı
30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

30 gün askıya alındığını duyurdu: Dikkat çeken Türkiye detayı

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Türk ordusu bir SİHA süper gücü

Türk ordusu bir SİHA süper gücü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.