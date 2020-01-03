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Ekonomi

Banka promosyonu ne zaman verilecek? Emekli banka promosyonu 2020 ödemeleri ne zaman?

Banka promosyonu ne zaman verilecek? Emekli banka promosyonu 2020 ödemeleri ne zaman? gibi soruların yanıtları milyonlarca emekli vatandaş tarafından merak ediliyor. SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında yaklaşık 10 milyon emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulunuyor. Söz konusu promosyonların 2020'de ne zaman ödeneceği de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Emekli banka promosyonu 2020 ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

03.01.2020  11:22 - Güncelleme: 03.01.2020  11:22
Yaklaşık 10 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Emekliler banka promosyonu ne zaman verilecek? Emekli banka promosyonu 2020 ödemeleri ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulaması devam ediyor. Emekli banka promosyonu 2020 ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..


BANKA PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?
Emekliler 3 yıllık dönem için maaşlarına göre 300, 375, 450 lira promosyon alırken bazı bankalar tutarı 1000 liraya kadar yüksellti. 
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2020 ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
2017'de promosyonlar mart ayında ödenmişti. 2020 promosyonlarının da benzer tarihlerde ödeneceği tahmin ediliyor.


EMEKLİLER BANKA PROMOSYONUNDA ARTIŞ İSTİYOR
Yeni yılda promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep etti.


Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.
Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:


"Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir. Bu konuda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Banka promosyonlarının tespitinde, kamu çalışanlarına yapılan ödemeler de dikkate alınmalı. Emeklilerin banka promosyonları, yeni yılda SGK, bankalar ve derneğimizce oluşturulacak bir komisyon tarafından günün koşulları dikkate alınarak artırılmalı."

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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